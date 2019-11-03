"Нафтогаз" подав до Стокгольмського арбітражу черговий позов проти "Газпрому"

НАК "Нафтогаз України" подав до Стокгольмського арбітражу "Заяву про захист та зустрічні позовні вимоги" до російського "Газпрому".

Джерело: виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко у Facebook

Дослівно: "Кількість сторінок основного тексту заяви перевищує 500. До нього додаються 3 звіти міжнародних експертів, які були спеціально для цього розроблені. Також додаються показання свідків і купа інших додатків. Більш детально про наші позовні вимоги, а також про те, чому вимоги "Газпрому" є необгрунтованими, напишу трохи пізніше", - заявив Вітренко.

Деталі: Виконавчий директор "Нафтогазу" зазначив, що у якості компенсації збитків України за рішенням попереднього Стогкольмського арбітражу держава вже фактично отримала газ вартістю більше 2 млрд дол., який був поставлений "Газпромом" в Україну і кошти від реалізаціі якого були фактично сплачені у держбюджет у якості податків та дивідендів "Нафтогазу".

Дослівно: "Газпром" ще залишається нам винним 3 млрд дол. Ми розраховуємо, що ми стягнемо цей борг у 2020 році. А у 2021 ми розраховуємо на прийняття рішення за новим арбтіражем", - повідомив Вітренко.

Що було раніше: 18 квітня 2018 року "Газпром" звернувся до Стокгольського арбітражу з вимогою про початок арбітражу, прагнучи переглянути рішення попереднього Стокгольмського арбітражу за транзитним контрактом та вимагаючи внесення змін до контракту, оскільки вважає, що транзитний контракт накладає на "Газпром" "нерозумно надмірні зобов’язання" - подавати для транзиту не менше 110 млрд куб на рік.

6 липня 2018 року "Нафтогаз" звернувся до арбітражу з вимогою про перегляд транзитного тарифу, який діє з 13 березня 2018 року (дата звернення до Газпрому про перегляд тарифу) до закінчення контракту (1 січня 2020 року) та компенсацію за невиконання Газпромом зобов’язань подавати для транзиту не менше 110 млрд куб на рік починаючи з 2018 року.

6 вересня 2018 року Стокгольмський арбітраж прийняв рішення про консолідацію проваджень за зверненням "Газпрому" та за зверненням "Нафтогазу" в одне провадження. 21 вересня був сформований арбітражний трибунал, який розглядає цю справу, 25 лютого був затверджений процесуальний графік.

У відповідності до цього графіку "Газпром" подав "Заяву про позовні вимоги" 14 липня 2019 року, наразі можливість подати "Заяву про захист та зустрічні позовні вимоги" отримала Україна .

У жовтні в Брюсселі відбулися тристоронні газові переговори між Україною, Росією та ЄС про новий довгостроковий контракт на транзит російського газу через Україну, після яких віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович висловив "розчарування".

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для досягнення домовленостей щодо транзиту газу Україна має "виключити з порядку денного судові претензії".

У свою чергу президент РФ Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.