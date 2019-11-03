Volkswagen протестує "квантовий навігатор"

Німецький автовиробник Volkswagen протестує навігатор, який використовує можливості квантового комп'ютера для прогнозування кількості пасажирів і оптимізації маршруту.



Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Наступного тижня в Лісабоні, де в цей час проходитиме технологічна конференція Web Summit, між місцем проведення заходу та іншими частинами міста курсуватимуть дев'ять міських автобусів, оснащених "квантовим маршрутизатором", повідомляє The Wall Street Journal.

Ця програма використовує доступ до квантового комп'ютера для розрахунку найбільш швидкого шляху для кожного з автобусів в режимі, близькому до реального часу.

Метою тестових поїздок є вибір оптимального маршруту в умовах інтенсивного міського руху, заявив головний інформаційний директор VW Мартін Гофман.

Випробування є частиною більш масштабного плану компанії з впровадження подібних систем у свої автомобілі. VW має намір комерціалізувати цю технологію в найближчі три роки.

У розробці програми-навігатора брала участь компанія D-Wave Systems Inc.