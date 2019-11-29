Кличко просить уряд добудувати "свічки" на Троєщині

Київський міський голова Віталій Кличко просить Міністерство внутрішніх справ і Національну гвардію вирішити питання добудови житлового комплексу "Дніпровські вежі" на проспекті Генерала Ватутіна, 9 у Дніпровському районі столиці.

Про це йдеться в листі КМДА до прем'єр-міністра Олексія Гончарука, передає Киеввласть.

У листі наголошується, що з приводу добудови "Дніпровських веж" в КМДА постійно звертаються представники Асоціації приватних інвесторів і власників, а також власники недобудованих квартир.

У КМДА наголосили, що до зобов'язань Нацгвардії, як замовника будівництва, відноситься залучення підрядника, контроль за процесом будівництва, здійснення технічного нагляду, проведення розрахунків, прийняття виконаних робіт, здача в експлуатацію завершеного і підключеного до інженерних мереж об'єкта.

"З огляду на вищевикладене, просимо доручити МВС та Нацгвардії прийняти комплекс заходів для добудови шести 34-поверхових будинків на просп. Генерала Ватутіна, 9. У свою чергу КМДА сприятиме у вирішенні порушеного питання у межах своїх повноважень", – підсумували в листі.

Нагадуємо:

Будівництво ЖК "Дніпровські вежі" з шести 34-поверхових будинків почалося в 1999 році.

На той момент замовник будівництва - Головне управління внутрішніх військ МВС - інвестував в нього близько 130 млн гривень МВС і повинен був отримати для військовослужбовців в комплексі з 890 квартир понад 400.

Земельна ділянка для цього будівництва була відведена ГУ внутрішніх військ МВС тільки в 2004 році.

Передбачалося, що на ділянці зведуть шість будинків за три роки.

Але будівництво затяглося. А в 2008 році його взагалі заморозили.

За даними Київської міськдержадміністрації, протягом 2008-2013 років в судовому порядку були розірвані договори з усіма забудовниками (в різний час, за даними відкритих джерел, комплекс будували "Укріндустрія", "УкрАзіяБуд", "Етьєн-вест", "Алес-Буд") через невиконання ними зобов'язань з будівництва об'єкта.

У 2014 році функції замовника будівництва ЖК "Дніпровські вежі" були передані Головному управлінню Нацгвардії як правонаступнику Головного управління внутрішніх військ МВС.

Протягом третього кварталу 2019 року представниками ГУ Нацгвардії проведені зустрічі з потенційними інвесторами для добудови ЖК "Дніпровські вежі".

Але дійти згоди не вдалося - жодне з підприємств не надало економічно обґрунтованих і прозорих пропозицій для завершення будівництва об'єкта.