Мінекономіки звільнило керівників 5 заводів "Укрспирту"
П'ятниця, 29 листопада 2019, 16:29
Міністерство економіки звільнило керівників Артемівського, Липницького, Новоборовицького місць провадження діяльності та зберігання спирту, також звільнився з посади т.в.о. керівника Борокського МПД.
Про це повідомив у Facebook голова міністерства Тимофій Милованов.
За його словами, причина звільнень - порушення порядку ведення виробничої діяльності.
"Наразі завершуються аудити в Концерні та ДП "Укрспирт". Попередні результати - невтішні. Вже кілька років поспіль ми спонсоруємо абсолютно неприбуткові підприємства, які ще й завдають шкоди державі", - підкреслив міністр.
Економічна правда
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