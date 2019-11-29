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Мінекономіки звільнило керівників 5 заводів "Укрспирту"

П'ятниця, 29 листопада 2019, 16:29

Міністерство економіки звільнило керівників Артемівського, Липницького, Новоборовицького місць провадження діяльності та зберігання спирту, також звільнився з посади т.в.о. керівника Борокського МПД.

Про це повідомив у Facebook голова міністерства Тимофій Милованов.

За його словами, причина звільнень - порушення порядку ведення виробничої діяльності.

"Наразі завершуються аудити в Концерні та ДП "Укрспирт". Попередні результати - невтішні. Вже кілька років поспіль ми спонсоруємо абсолютно неприбуткові підприємства, які ще й завдають шкоди державі", - підкреслив міністр.

Економічна правда

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