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В "Укргазвидобуванні" пройшов обшук

П'ятниця, 29 листопада 2019, 15:20

Нацполіція та СБУ зранку 29 листопада провели обшук в апараті управління компанії "Укргазвидобування".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

В "Укргазвидобуванні" не назвали причини обшуку, але додали, що під час обшуку було вилучено комп'ютерну техніку.

У компанії підкреслили, що ухвалою дозвіл на вилучення такої техніки не надавався.

"Зі свого боку, Укргазвидобування співпрацювало з представниками правоохоронних органів та надавало всю необхідну документацію", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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Укргазвидобування

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