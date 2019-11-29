В "Укргазвидобуванні" пройшов обшук

Нацполіція та СБУ зранку 29 листопада провели обшук в апараті управління компанії "Укргазвидобування".

Про це повідомляє пресслужба компанії.

В "Укргазвидобуванні" не назвали причини обшуку, але додали, що під час обшуку було вилучено комп'ютерну техніку.

У компанії підкреслили, що ухвалою дозвіл на вилучення такої техніки не надавався.

"Зі свого боку, Укргазвидобування співпрацювало з представниками правоохоронних органів та надавало всю необхідну документацію", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда