В "Укргазвидобуванні" пройшов обшук
П'ятниця, 29 листопада 2019, 15:20
Нацполіція та СБУ зранку 29 листопада провели обшук в апараті управління компанії "Укргазвидобування".
Про це повідомляє пресслужба компанії.
В "Укргазвидобуванні" не назвали причини обшуку, але додали, що під час обшуку було вилучено комп'ютерну техніку.
У компанії підкреслили, що ухвалою дозвіл на вилучення такої техніки не надавався.
"Зі свого боку, Укргазвидобування співпрацювало з представниками правоохоронних органів та надавало всю необхідну документацію", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда
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