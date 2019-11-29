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Україна оновила рекорд з врожаю зернових — Милованов

П'ятниця, 29 листопада 2019, 12:45

Станом на 28 листопада Україна зібрала рекордні 74,3 мільйона тонн зернових і зернобобових культур з площі 15 мільйонів гектарів.

Про це повідомив у Facebook міністр розвитку еконміки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Аграрії перевищили результат врожаю зернових за весь 2018 рік, коли валовий збір становив 70,1 млн т.

"Рекордні показники врожаю. 74,3 млн тонн зернових і зернобобових культур зібрали з площі 15 млн га, або 98% до прогнозу, при середній врожайності 4,93 т/га (у 2018 році - 4,7 т/га)", - написав Милованов.

Нагадаємо, що Мінекономіки прогнозувало урожай зернових в 2019 році на рівні 74 млн тонн, в тому числі пшениці 28,1 млн тонн і 35 млн тонн кукурудзи.

Економічна правда

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агросектор зернові Мінекономіки

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