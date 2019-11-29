Продажі дитячих автокрісел злетіли в 10 разів
Після підписання президентом закону про обов’язковість перевезення дітей в дитячих автокріслах їх продажі зросли у 10 разів.
Про це ЕП заявила мережа Епіцентр.
"Національна мережа торговельних центрів "Епіцентр" констатує зростання продажів автокрісел в останні тижні у 10 разів", — заявили ЕП в прес-службі компанії.
Також, як свідчать дані Google trends, 20-22 листопада були найбільші спалахи пошуку дитячих автокрісел в мережі. У цей день набув чинності згаданий закон.
Ціни на дитячі автокрісла становлять 1-2 тис грн залежно від якості. Пошук серед уживаних товарів показав, що середня ціна автокрісла — 1 500 грн.
Високі ціни на автокрісла можуть зумовлюватися підвищеним попитом на них.
Читайте детальніше про новий закон в статті: Пристебніть паски безпеки: що не так із законом про автокрісла
Економічна правда
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