Продажі дитячих автокрісел злетіли в 10 разів

Після підписання президентом закону про обов’язковість перевезення дітей в дитячих автокріслах їх продажі зросли у 10 разів.



Про це ЕП заявила мережа Епіцентр.

"Національна мережа торговельних центрів "Епіцентр" констатує зростання продажів автокрісел в останні тижні у 10 разів", — заявили ЕП в прес-службі компанії.

Також, як свідчать дані Google trends, 20-22 листопада були найбільші спалахи пошуку дитячих автокрісел в мережі. У цей день набув чинності згаданий закон.

Ціни на дитячі автокрісла становлять 1-2 тис грн залежно від якості. Пошук серед уживаних товарів показав, що середня ціна автокрісла — 1 500 грн.

Високі ціни на автокрісла можуть зумовлюватися підвищеним попитом на них.



Читайте детальніше про новий закон в статті: Пристебніть паски безпеки: що не так із законом про автокрісла

Економічна правда