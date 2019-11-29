"Нафтогаз" хоче виконати рішення про штраф "Газпрома" на 2,6 мільярда доларів у суді Латвії

Нафтогаз Україна подала клопотання до суду Відземського передмістя Риги про визнання та приведення у виконання рішення Стокгольмського арбітражу щодо транзитного спору від 28 лютого 2018 року.



Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Газпром" (MOEX: GAZP) у звіті з МСФЗ повідомляє, що засідання суду з цього клопотання заплановано на кінець квітня 2020 року. ПАТ "Газпром" вивчає можливості щодо захисту своїх інтересів, зазначає російська компанія.



Нагадаємо:

У лютому 2018 року Стокгольмський арбітраж зобов'язав "Газпром" виплатити "Нафтогазу" штраф 4,63 млрд доларів за недозавантаження української труби.

З урахуванням раніше ухваленого рішення за контрактом на постачання "Газпром" має доплатити українській стороні 2,56 млрд доларів. "Газпром" оскаржив це рішення у шведському суді.

"Нафтогаз України" намагається стягнути в міжнародних судах із "Газпрому" 2,6 млрд доларів. При цьому через небажання виконати рішення арбітражу борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" збільшився на 200 млн доларів у вигляді відсотків, що набігли.

Також нещодавно "Нафтогаз" виграв апеляцію по першій скарзі російського "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу, який задовольнив вимоги української компанії щодо компенсації за недопоставлені Газпромом обсяги газу для транзиту.

Детальніше про зміст та завершення суперечки між компаніями читайте у матеріалі: Нафтогаз vs Газпром: хто виграв битву під Стокгольмом