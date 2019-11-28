УЗ призначила 13 додаткових поїздів на різдвяні свята

№ п/п № поїзда, сполучення Дати Час відправлення/ прибуття

1. № 181/182 Київ — Львів Зі Львова 21, 22, 25, 26, 29, 30 грудня, 3, 4, 7, 8, 11 січня. З Києва відправлення 22, 23, 26, 27, 30, 31 грудня, 4, 5, 8, 9 січня Зі Львова о 12:18, прибуття до Києва о 00:02. З Києва – 00:55, прибуття до Львова о 10:36.

2. № 197/198 Київ — Ковель 28, 30 грудня та 2, 4, 8, 10 січня З Києва о 06:19, прибуття до Ковеля о 14:48. З Ковеля - 11:27, прибуття до Києва о 20:45.

3. № 245/246 Київ – Ворохта З Києва 23, 25, 27, 29, 31 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня. З Ворохти 24, 26, 28, 30 грудня та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня З Києва о 20:21 та прибуття до Ворохти о 12:02. З Ворохти – 13:51 та прибуття до столиці о 05:28.

4. № 202/201 Жмеринка – Київ 20 грудня Зі Жмеринки – о20:48 та прибуття до Києва о 00:37.

5. № 216/215 Жмеринка — Київ 23 грудня Зі Жмеринки о 14:20, прибуття до Києва о 19:28.

6. № 210/209 Хмельницький – Київ 21 грудня З Хмельницького о 18:40 та прибуття до Києва о 00:20.

7. № 223/224 Київ — Одеса 29 грудня, 4 та 7 січня З Києва – 07:46 та прибуття до Одеси о 17:55. З Одеси -о 11:03 та прибуття до Києва о 20:31.

8. № 205/206 Покровськ — Харків 22, 27, 28, 29, 30 грудня, 2, 4, 5, 8, 11 січня З Покровська о 09:20 та прибуття до Харкова о 14:49. Відправлення з Харкова о 16:44 та прибуття до Покровська о 22:07.

9. № 168 Львів — Одеса 22, 27, 30 грудня та 2, 8, 11 січня Зі Львова о 09:40 та прибуття до Одеси о 20:23. З Одеси о 10:18 та прибуття до Львова о 21:05.

10. № 202/201 Львів — Ужгород 29 грудня та 1, 11 січня Зі Львова о 06:43 та прибуття до Ужгорода о 12:10. Відправлення з Ужгорода о 14:05 та прибуття до Львова о 19:55.

11. № 204/203 Львів – Дніпро Зі Львова 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня. З Дніпра 21, 23, 25, 27, 29, 31 грудня, 3, 5, 7, 9, 11 січня Зі Львова о 21:20 та прибуття в Дніпро о 11:24. З Дніпра о 16:39 та прибуття до Львова о 05:40.

12. № 781/782/774 Черкаси – Київ – Шостка 24, 31 грудня, 7 січня Відправлення з Черкас о 06:30 та прибуття до Києва о 10:07, з Києва о 20:00 та прибуття до Черкас о 23:39, з Шостки о 15:21 та прибуття до Києва о 19:27, з Києва відправлення о 10:32 та прибуття до Шостки о 14:36.