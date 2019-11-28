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УЗ призначила 13 додаткових поїздів на різдвяні свята

Четвер, 28 листопада 2019, 15:29

Укрзалізниця на новорічні та різдвяні свята призначила 13 додаткових поїздів у популярних напрямках, ще 6 поїздів курсуватимуть за продовженими маршрутами.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Зазначається, що загалом до зимових свят планують призначити 35 додаткових поїздів.

Зокрема, призначені наступні додаткові поїзди:

№ п/п

№ поїзда, сполучення

Дати

Час відправлення/

прибуття

1.

№ 181/182 Київ — Львів

Зі Львова 21, 22, 25, 26, 29, 30 грудня, 3, 4, 7, 8, 11 січня. З Києва відправлення 22, 23, 26, 27, 30, 31 грудня, 4, 5, 8, 9 січня

Зі Львова о 12:18, прибуття до Києва о 00:02.

З Києва – 00:55,  прибуття до Львова о 10:36.

2.

№ 197/198 Київ — Ковель

28, 30 грудня та 2, 4, 8, 10 січня

З Києва о 06:19, прибуття до Ковеля о 14:48. З Ковеля - 11:27, прибуття до Києва о 20:45.

3.

№ 245/246 Київ – Ворохта

З Києва 23, 25, 27, 29, 31 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня. З Ворохти 24, 26, 28, 30 грудня та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня

З Києва о 20:21 та прибуття до Ворохти о 12:02.

З Ворохти – 13:51 та прибуття до столиці о 05:28.

4.

№ 202/201 Жмеринка – Київ

20 грудня

Зі Жмеринки – о20:48 та прибуття  до Києва о 00:37.

5.

№ 216/215 Жмеринка — Київ

23 грудня

Зі Жмеринки о 14:20, прибуття до Києва о 19:28.

6.

№ 210/209 Хмельницький – Київ

21 грудня

З Хмельницького о 18:40 та прибуття до Києва о 00:20.

7.

№ 223/224 Київ — Одеса

29 грудня, 4 та 7 січня

З Києва – 07:46 та прибуття до Одеси о 17:55. З Одеси -о 11:03 та прибуття до Києва о 20:31.

8.

№ 205/206 Покровськ — Харків

22, 27, 28, 29, 30 грудня, 2, 4, 5, 8, 11 січня

З Покровська о 09:20 та прибуття до Харкова о 14:49. Відправлення з Харкова о 16:44 та прибуття до Покровська о 22:07.

9.

№ 168 Львів — Одеса

22, 27, 30 грудня та 2, 8, 11 січня

Зі Львова о 09:40 та прибуття до Одеси о 20:23. З Одеси о 10:18 та прибуття до Львова о 21:05.

10.

№ 202/201 Львів — Ужгород

29 грудня та 1, 11 січня

Зі Львова о 06:43 та прибуття до Ужгорода о 12:10. Відправлення з Ужгорода о 14:05 та прибуття до Львова о 19:55.

11.

№ 204/203 Львів – Дніпро

Зі Львова 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня, 2, 4, 6, 8, 10 січня. З Дніпра 21, 23, 25, 27, 29, 31 грудня, 3, 5, 7, 9, 11 січня

Зі Львова о 21:20 та прибуття в Дніпро о 11:24. З Дніпра о 16:39 та прибуття до Львова о 05:40.

12.

№ 781/782/774  Черкаси – Київ – Шостка

24, 31 грудня, 7 січня

Відправлення з Черкас о 06:30 та прибуття до Києва о 10:07,  з Києва о 20:00 та прибуття до Черкас о 23:39, з Шостки о 15:21 та прибуття до Києва о 19:27, з Києва відправлення о 10:32 та прибуття до Шостки о 14:36.

13.

№ 797/798 Харків – Запоріжжя

31 грудня та 7 січня

з Харкова о 09:53 та прибуття до Запоріжжя о 14:05, із Запоріжжя о 14:50 та прибуття до Харкова о 19:20.

Крім цього, на святкові дати продовжено маршрути шести поїздів:

№ п/п

№ поїзда, сполучення

Дати

Час відправлення/

прибуття

1.

№ 72 Запоріжжя — Київ  до Чопа

Із Запоріжжя щоденно з 22 грудня по 11 січня, з Чопа – з 24 грудня по 11 січня

Відправлення з Запоріжжя о 19:47 та прибуття до Чопа о 23:45 наступної доби. З Чопа відправлення о 01:05 та прибуття до Запоріжжя о 07:49 наступної доби.

2.

№ 76/75 Кривий Ріг — Київ до Ужгорода

Із Кривого Рогу щоденно з 27 грудня по 11 січня, з Ужгорода — з 29 грудня по 11 січня

Відправлення з Кривого Рогу о 20:59 та прибуття до Ужгорода о 21:58, відправлення з Ужгорода о 06:25 та прибуття до Кривого Рогу о 06:23.

3.

№ 179/192 Дніпро — Київ до Львова

З Дніпра – з 25 грудня по 11 січня, зі Львова – з 26 грудня по 11 січня

Відправлення з Дніпра о 22:39 та прибуття до Львова о 16:25. Зі Львова – о 23:19 та прибуття до Дніпра о 17:17.

4.

№ 243/244 Івано-Франківськ – Київ до Дніпра

З Івано-Франківська – з 23 грудня по 11 січня, з Дніпра – з 25 грудня по 11 січня

З Івано-Франківська о 21:55 та прибуття до Дніпра о 17:49. З Дніпра о 09:20 та прибуття до Івано-Франківська о 05:43.

5.

№ 180/291 Львів — Київ до Дніпра

Зі Львова з 26 грудня по 11 січня, з Дніпра – з 27 грудня по 11 січня

Зі Львова об 11:50, прибуття до Дніпра о 06:40. З Дніпра – о 13:07 та прибуття до Львова о 06:00.

6.

№ 779/780 Суми — Київ до Вінниці

20, 27, 30, 31 грудня та 2, 8, 10 січня

Відправлення із Сум о 05:35 та прибуття до Вінниці о 13:11. З Вінниці о 13:44 та прибуття до Сум о 21:34.

Квитки на ці поїзди можна придбати онлайн та в залізничних касах.

Економічна правда

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