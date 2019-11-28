Рахункова палата вперше проведе аудит Верховної Ради

Рахункова палата проведе аудит Верховної Ради VII і VIII скликань - заслухати звіт планують наприкінці березня 2020 року.

Про це в ефірі Українського радіо заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

За його словами, вивчатиметься ефективність використання коштів держбюджету та управління державним майном Апаратом Верховної Ради, що мають фінансові наслідки для державного бюджету.

Пацкан додав, що наразі фахівці Рахункової палати вийшли на попереднє ознайомлення і складають програму для початку аудиту.

"Ми охопимо період роботи двох скликань – VII і VIII, щоби не було упередженості. Верховна Рада не перевірялася жодного разу за часи незалежності нашої держави.

Забігаючи трохи наперед, можу сказати, що попереднє вивчення матеріалів нам вже показує наявні "білі плями", на які нинішньому парламенту варто буде звернути увагу. Думаю, наприкінці березня цей аудит буде заслухано в Рахунковій палаті", - підкреслив голова Рахункової палати.

Крім цього, наступного року палата проведе аудит Центральної виборчої комісії.

"Я обіцяв, що ми проведемо аудит ЦВК. Тим більше відбулися подвійні вибори. Результати також очікуємо навесні", - сказав Пацкан.

Економічна правда