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Абромавичус розповів про свій аграрний бізнес

Четвер, 28 листопада 2019, 12:22

Керівник "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус має частку 20% в аграрній компанії "Агро регіон", яка експлатує 38 тисяч гектарів землі в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

За його словами, у 2007 році компанія East Сapital, у якій він працював, купила компанію "Агро регіон" і до сих пір є її акціонером.

Абромавичус розповів, що в "Агро регіоні" "ті ж шість партнерів, що і в East Сapital, тільки з різними частками".

Він зазначив, що його частка - 20%.

На питання, на яких умовах "Агро регіон" експлуатує 38 тисяч гектарів землі в Україні, керівник "Укроборонпрому" відповів:

"Орендує у близько 12 тис пайовиків. Платимо оренду в розмірі 150 тис дол на місяць. Це теж досить спотворені міфічні цифри, що оренда низька".

Водночас Абромавичус вважає неконституційною заборону на продаж землі та вважає, що ринок землі потрібно відкривати.

Читайте детальніше в інтерв'ю: Голова "Укроборонпрому" Абромавичус: міністр поклав руку мені на плече і сказав: "тепер у тебе проблеми"

Економічна правда

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Абромавичус

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