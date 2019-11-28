Абромавичус розповів про свій аграрний бізнес

Керівник "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус має частку 20% в аграрній компанії "Агро регіон", яка експлатує 38 тисяч гектарів землі в Україні.

Про це він сказав в інтерв'ю ЕП.

За його словами, у 2007 році компанія East Сapital, у якій він працював, купила компанію "Агро регіон" і до сих пір є її акціонером.

Абромавичус розповів, що в "Агро регіоні" "ті ж шість партнерів, що і в East Сapital, тільки з різними частками".

Він зазначив, що його частка - 20%.

На питання, на яких умовах "Агро регіон" експлуатує 38 тисяч гектарів землі в Україні, керівник "Укроборонпрому" відповів:

"Орендує у близько 12 тис пайовиків. Платимо оренду в розмірі 150 тис дол на місяць. Це теж досить спотворені міфічні цифри, що оренда низька".

Водночас Абромавичус вважає неконституційною заборону на продаж землі та вважає, що ринок землі потрібно відкривати.

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Економічна правда