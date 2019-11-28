Банки продовжують обманювати клієнтів – дослідження
Українські банки все ще не дотримуються багатьох положень Закону "Про споживче кредитування", незважаючи на деякі поліпшення.
Про це свідчать результати дослідження в сфері споживчого кредитування Проекту USAID "Трансформація фінансового сектора".
Жоден з досліджених банків не отримав повністю позитивної оцінки дотримання вимог закону 2017 року.
Найчастіше порушення законодавства стосувалися розкриття інформації на переддоговірному етапі, незаконних умов договорів, розрахунку реальної вартості кредиту і питань послуг третіх осіб.
За результатами дослідження обов'язкове страхування для надання кредитів на особисті потреби на суму 5000-5500 грн, яке потребували 14 банків з 20 учасників дослідження методом "таємного покупця", все ще є серйозною проблемою.
При укладанні кредитного договору споживачам відмовляли в їх законному праві обирати страхову компанію. Вимога банків укладати договори страхування також значно підвищує фактичні витрати за кредитом.
За кредитними договорами, укладеними "таємними покупцями", заявлена реальна річна процентна ставка банків (враховує всі платежі на користь банку і не враховує страхування) становила від 54% до 338%, а середня ставка становила 119%.
"Це наше третє дослідження в сфері споживчого кредитування. Його результати незадовільні, але вони не здивували нас. Дотримання банками та іншими кредиторами чинного законодавства фактично є добровільним. Але це зміниться в січні 2020 року, коли вступлять в силу положення нового закону про захист прав споживачів, що передбачають санкції за порушення у сфері споживчого кредитування", – зазначила заступниця керівника Проекту USAID "Трансформація фінансового сектора" Юлія Вітка.
Дослідження свідчить про те, що розвитку споживчого кредитування в Україні заважає відсутність прозорості і приховані витрати.
Економічна правда
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