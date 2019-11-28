Банки продовжують обманювати клієнтів – дослідження

Українські банки все ще не дотримуються багатьох положень Закону "Про споживче кредитування", незважаючи на деякі поліпшення.

Про це свідчать результати дослідження в сфері споживчого кредитування Проекту USAID "Трансформація фінансового сектора".

Жоден з досліджених банків не отримав повністю позитивної оцінки дотримання вимог закону 2017 року.

Найчастіше порушення законодавства стосувалися розкриття інформації на переддоговірному етапі, незаконних умов договорів, розрахунку реальної вартості кредиту і питань послуг третіх осіб.

За результатами дослідження обов'язкове страхування для надання кредитів на особисті потреби на суму 5000-5500 грн, яке потребували 14 банків з 20 учасників дослідження методом "таємного покупця", все ще є серйозною проблемою.

При укладанні кредитного договору споживачам відмовляли в їх законному праві обирати страхову компанію. Вимога банків укладати договори страхування також значно підвищує фактичні витрати за кредитом.

За кредитними договорами, укладеними "таємними покупцями", заявлена ​​реальна річна процентна ставка банків (враховує всі платежі на користь банку і не враховує страхування) становила від 54% до 338%, а середня ставка становила 119%.

"Це наше третє дослідження в сфері споживчого кредитування. Його результати незадовільні, але вони не здивували нас. Дотримання банками та іншими кредиторами чинного законодавства фактично є добровільним. Але це зміниться в січні 2020 року, коли вступлять в силу положення нового закону про захист прав споживачів, що передбачають санкції за порушення у сфері споживчого кредитування", – зазначила заступниця керівника Проекту USAID "Трансформація фінансового сектора" Юлія Вітка.

Дослідження свідчить про те, що розвитку споживчого кредитування в Україні заважає відсутність прозорості і приховані витрати.

Економічна правда