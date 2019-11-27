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Ще одна міжнародна платіжна система почне роботу в Україні

Середа, 27 листопада 2019, 18:28

Національний банк ухвалив рішення про узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної платіжної системи Transfast.

Відповідне рішення 25 листопада ухвалив комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків,нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ, повідомляє пресслужба регулятора.

"Прихід нової платіжної системи на ринок України підтверджує привабливість та перспективність України для інвесторів і дає новий поштовх для підвищення рівня якості фінансових послуг та розвитку ринку платіжних систем в Україні", - зазначили у Нацбанку.

Міжнародна платіжна система Transfast є глобальною системою переказу коштів, що надає послуги переказу коштів у понад 125 країнах (у регіонах Азії, Європи, Африки, Сполучених Штатах Америки, Канади, Індії та Австралії) та налічує понад 300 учасників у всьому світі.

Transfast стала вже восьмою в Україні міжнародною платіжною системою переказу коштів, платіжною організацією якої є нерезидент.

Економічна правда

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