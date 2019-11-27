Ще одна компанія відмовилась рекламуватись на каналі соратника Медведчука

Група компаній "Молочний альняс" з 22 листопада виключила телеканал ZIK зі спліту у рекламних кампаніях брендів групи.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби.

Зазначається, що наразі ZIK не буде входити до спліту при розміщенні рекламних кампаній брендів групи компаній в майбутньому.

"Останнім часом в мережі інтернет та у низці груп у соціальних мережах почала активно розповсюджуватися інформація в бік брендів Яготинське та Пирятин, яка має звинувачувальний характер у спонсоруванні російської агресії.

Автори звинувачень акцентують увагу споживачів на тому, що, розміщуючи рекламу на телеканалі ZIK виробники, таким чином, підтримують російську агресію", - йдеться у пресрелізі.

У "Молочному альянсі" підкреслюють, що на момент укладання договору щодо розміщення реклами на початку 2019 року, телеканал ZIK належав іншим власникам.

"На каналі працювала команда незалежних журналістів, яка боролась проти російської пропаганди. Все змінилось, коли канал змінив власника", - йдеться у заяві.

Нагадаємо:

Раніше компанія "Якобс Дау Егбертс Україна" вирішила відмовитися від співпраці з телеканалом ZIK, який належить соратнику Віктора Медведчука, нардепу від ОПЗЖ Тарасу Козаку.

Перед цим у соцмережі Facebook активісти оголосили про бойкот компаній, які розміщують рекламу на телеканалах ZIK, 112 Україна і NewsOne.

Економічна правда