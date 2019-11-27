Площа введеного в експлуатацію житла зросла на 48% — Держстат

У січні-вересні 2019 року загальна площа прийнятого у експлуатацію житла, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, збільшилась на 48%, до 7,743 млн квадратних метрів.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Зазначається, що обсяг прийнятого в експлуатацію житла у міській місцевості - 4,799 млн квадратних метрів (62%), у сільській - 2,94 млн квадратних метрів (38%).

Усього ввели в експлуатацію 87 374 квартир, середня площа 1 квартири - 88,6 квадратних метрів.

У міській місцевості прийнято в експлуатацію 61,5 тис квартир (70,3% загальної кількості), у сільській – 25,9 тис квартир (29,7%).

Крім цього, за 9 місяців 2019 року у країні прийнято в експлуатацію дачні та садові будинки (нове будівництво) загальною площею 560,5 тис квадратних метрів, з яких 263,4 тис квадратних метрів – відповідно до Порядку.

"Загальна площа прийнятих в експлуатацію дачних і садових будинків порівняно із січнем−вереснем 2018 року збільшилась на 77,1%, при цьому без урахування площі, прийнятої в експлуатацію відповідно до Порядку, зменшилась на 6,1%", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда