Uber показав, де і коли в Києві найменший трафік

Uber відкрив дані про час та швидкість руху своїх таксі під час поїздок.



Про це повідомляє GeoDesign.info.

Як відзначається, досить високі швидкості руху на частині набережної, але лише до Подолу. По проспекту Перемоги, не враховуючи розв’язки також хороший рух. Також можна зручно їхати в будь-який час по проспекту Бажана, але тільки до Південного моста.

Добре справляється з трафіком частина бульвару Дружби Народів від Либідської до бульвару Лесі Українки.

По Окружній дорозі в районі Борщагівки швидко тепер вийде проїхати лише ввечері — дається взнаки щільна забудова приміської зони.

Судячи з ілюстрації в центр краще взагалі не заїздити на машині, навіть поза години пік.