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Нацбанк поніс 12 мільярдів збитків через зміцнення гривні

Середа, 27 листопада 2019, 11:15
 

Зміцнення курсу гривні до іноземних валют призвело до збитків Національного банку на суму в 12,3 мільярда гривень.

Про це йдеться в скороченому консолідованому фінансовому звіті НБУ за перші 9 місяців поточного року.

Повідомляється, що з початку 2019 року зміцнення гривні становило 13%.

Також в Нацбанку повідомили, що законом про Державний бюджет на 2020 рік передбачено перерахування Національним банком 40,7 млрд грн прибутку до держбюджету.

У 2019 році розмір перерахувань становив 64,9 млрд грн, що на 17,3 млрд грн більше, ніж було передбачено держбюджетом на поточний рік.

Також згідно з даними НБУ, міжнародні валютні резерви Нацбанку на кінець вересня 2019 року становили 21,4 млрд доларів, збільшившись на 0,6 млрд доларів з початку року.

При цьому гривневий еквівалент статей звіту про фінансовий стан зменшився на 60,6 млрд грн в результаті зміцнення гривні.

Економічна правда

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НБУ гривня валюта збитки

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