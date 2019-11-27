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"Нафтогаз" підготувався до відокремлення "труби"

Середа, 27 листопада 2019, 09:25
 

НАК "Нафтогаз України" погодив ряд рішень, необхідних для відділення від компанії діяльності з транспортування природного газу.

Про це йдеться в документах, оприлюднених на сайті "Укртрансгазу".

"Нафтогаз" своїм рішенням затвердив ринкову вартість використовуваних при транспортуванні природного газу активів УТГ, які в рамках анбандлінгу передаються компанії "Оператор газотранспортної системи України", на рівні 3,209 млрд грн.

Іншим рішенням "Нафтогаз" ухвалив здійснити відчуження зазначених активів з метою їх передачі ОГТСУ.

Також "Нафтогаз" доручив "Укртрансгазу" підписати договір про продаж "Магістральним газопроводам України" 100% частки статутного капіталу ОГТСУ.

"Укртрансгаз", відповідно до рішення акціонера, повинен укласти з ОГТСУ угоду про придбання новим оператором 950 млн куб. м природного газу з очікуваною вартістю понад 3 млрд грн.

Право власності перейде від АТ "Укртрансгаз" до МГУ з 1 січня 2020 року.

Договір купівлі-продажу буде підписаний на умовах розстрочки платежу терміном на 15 років і встановленням динамічної ціни, розрахованої за погодженою сторонами формулою.

Нагадуємо:

У вересні 2019 року уряд оновив план анбандлінга "Нафтогазу".

Новим оператором газотранспортної системи буде ОГТСУ, яка є 100% "дочкою" "Укртрансгазу".

ОГТСУ буде передано у власність АТ "Магістральні газопроводи України", 100% акцій якого Кабмін вже передав в управління Міністерству фінансів.

Новий оператор, якому держава передасть в управління газотранспортну систему терміном на 15 років, зможе повноцінно запрацювати з 1 січня 2020 року.

Модель анбандлінгу НАК відкриває дорогу для підписання нового транзитного договору між РФ і Україною.

Чинний 10-річний транзитний контракт між "Нафтогазом" і "Газпромом" завершується 1 січня 2020 року.

Економічна правда

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ГТС Нафтогаз Укртрансгаз магістральні газопроводи

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