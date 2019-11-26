Курченко заборгував окупованому Донбасу 400 мільйонів доларів – росЗМІ

Компанія "Внешторгсервіс" отримала відстрочку на два роки з виплати боргу перед промисловими підприємствами і вугільними шахтами окупованого проросійськими бойовиками Донбасу.

Про це повідомляє РБК з посиланням на джерела.

"Внешторгсервіс", що належить Сергію Курченку, став єдиним покупцем вугілля Донбасу в 2018 році.

За даними джерела, борг ВТС перед шахтами становить близько 8 млрд рублів (125 млн доларів).

За словами одного зі співрозмовників агентства, в цілому "бюджету" і захопленим бойовиками підприємствам на Донбасі компанія Курченка заборгувала близько 25 млрд руб. (близько 400 млн доларів).

Джерело, близьке до ВТС, заявило, що борг компанії перед підприємствами бойовиків так званої "ДНР" становить близько 8 млрд руб., з яких вугільникам - 2,5 млрд руб., енергетикам - 3 млрд руб., а решта - залізничникам і підприємствам постачання.

Близьке до компанії Курченко джерело додало, що ВТС повинен закуповувати не менше 400 тис. тонн вугілля на місяць, а вивозить 80-120 тис. тонн. Компанія, за його словами, за три роки не відраховувала грошей на капремонт металургійних підприємств.

За словами співрозмовників агентства, ВТС провів реструктуризацію боргу, в результаті якої виплати за ним почнуться тільки через два роки з оплатою рівними частками протягом чотирьох років. Нарахування відсотків по боргу не передбачено.

Курченко після втечі колишнього президента Віктора Януковича поїхав в Росію, в 2017 році пов'язані з ним структури отримали в управління захоплені на Донбасі проросійськими бойовиками промислові підприємства і вугільні шахти.

Раніше вони належали в тому числі компаніям ДТЕК і "Метінвест" Ріната Ахметова.