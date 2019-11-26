Уряд збільшить бюджет Фонду соціального страхування для виплати лікарняних

Кабінет міністрів на засіданні 27 листопада може ухвалити рішення про зміни до бюджету Фонду соціального страхування для його збалансування.

Про це зазначив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль, інформує пресслужба відомства.

"Мінсоцполітики вже ініціювало зміни до кошторису Фонду і запустило процедуру погодження для прийняття Кабміном. Тобто вже цієї середи, 27 листопада, Кабінет міністрів може схвалити рішення про зміни бюджету Фонду соцстрахування для його збалансування", - сказав Коваль.

Окрім того, він повідомив, що Міністерство соціальної політики скликає засідання правління Фонду соціального страхування на п’ятницю, 29 листопада.

За словами Коваля, порядок денний цього засідання складатиметься з трьох пунктів: обрання Голови правління Фонду, формування постійних комісій правління Фонду та незалежна аудиторська перевірка Фонду соцстрахування з 1 серпня 2017 року по теперішній час.

На думку заступника міністра, "розгляд і прийняття відповідних рішень дозволить навести лад в установі та забезпечити її безперебійну роботу".

Водночас він вважає, що засідання правління Фонду, заплановане на 26 листопада і з єдиним пунктом порядку денного – "Про внесення змін до бюджету Фонду на 2019 рік", є недоцільним.

Нагадуємо:

20 листопада 2019 року Фонд соціального страхування повідомив, що призупинив перерахування коштів на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам.

Виплати буде відновлено, коли уряд затвердить зміни до бюджету Фонду на 2019 рік.

Водночас у Міністерстві соціальної політики заявили, що інформація про призупинення фінансування виплат Фондом соціального страхування не відповідає дійсності.

Того ж дня, 20 листопада, Коваль заявив про можливу спробу рейдерського захоплення Фонду соціального страхування.

У ФССУ цю інформацію спростували та повідомили, що працюють у штатному режимі.

Економічна правда