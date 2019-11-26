Ризики для українців на польському ринку працевлаштування збільшуються — експерти

У Польщі за останній рік збанкрутувало 662 компанії-посередника з працевлаштування українців - тенденція збережеться, тому до вибору компаній потрібно підходити дуже уважно.

Про це заявив експерт з міжнародного працевлаштування, власник польської компанії з аутстафінгу "Gremi personal" Євген Кириченко.

"Конкуренція на ринку працевлаштування в Польщі велика і тому компанії, що виникли на перших хвилях міграції української робочої сили до Польщі - дуже багато. Однак вони пропонують, як правило, елементарні посередницькі послуги, надають свої послуги часто неякісно. При цьому не забезпечують ні польському роботодавцеві, ні українському працівнику ніяких фактичних гарантій.

Так звані фірми "одноденки" виникли завдяки легкому входу в сферу і не мають ніякого фінансового фундаменту", - сказав він.

За словами експерта, низька якість послуг робить компанії неконкурентоспроможними.

"На ринку впевнено себе почувають тільки досвідчені, структурні компанії, з великою філіальною мережею, які ведуть публічну діяльність і як правило працюють за системою лізингу робочої сили (аутстафінгу). Цей формат вигідний і польській компанії, і українському працівнику. Гарантом легальності статусу працівника виступає аутстафінгова компанія, бо бере на себе всі процедури з легалізації.

З іншого боку, вона ж є і гарантом того, що працівник в повному обсязі і в строк отримає свою заробітну плату, буде застрахований, отримає вчасно медичне обслуговування і буде забезпечений житлом. Але треба враховувати, що далеко не всі аутстафінгові компанії справляються з цим завданням", - пояснив Кириченко.

За офіційними даними польського Міністерства у справах сім'ї, праці і соціальної політики, період найактивнішого розвитку агентств у Польщі, які займаються працевлаштуванням українців, був у 2004-2008 рр. Перше серйозне скорочення кількості агентств на ринку відбулося в 2009 році (за рік збанкрутувало 870 підприємств).

У 2010-2017 роках, разом із ростом польської економіки, почалося і поступове зростання кількості агентств. Але у 2018 році тенденція різко знову змінилася: на ринку залишилося 8196 агентств з працевлаштування, тобто на 662 менше, ніж у 2017 році.

За прогнозами аналітиків "Gremi personal", у 2020 році у Польщі буде спостерігатися ще більше зростання банкрутства аутстафінгових компаній, які працюють в низькомаржинальній моделі і не справляються з величезною конкуренцією.

Економічна правда