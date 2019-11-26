НБУ: Протести під будівлею Нацбанку не блокують роботу регулятора

У Національному банку заявили, що учасники акції протесту "Зупинимо корупцію в НБУ", яка почалася 13 листопада і триває досі, не блокують роботу регулятора.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу банку.

"Центральний банк працює так само повноцінно, як і працював до цього. На даному етапі у нас немає ситуації, коли ми не можемо функціонально виконувати свої обов'язки", - відзначили в прес-службі, додавши, що учасники мітингу пропускають співробітників Нацбанку на вхід і вихід з будівлі.

Зазначається, що наразі НБУ не веде переговори з учасниками акції протесту.

"Регулятор приймає до уваги ризикованість ситуації і не виключає ймовірність того, що в подальшому акція протесту зможе створити проблеми для роботи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 13 листопада після затримання колишніх співробітників НБУ детективами НАБУ під будівлею Нацбанку почалася безстрокова акція протесту "Зупинимо корупцію в НБУ". Мітингувальники вимагають відставки глави правління Якова Смолія та його першого заступника Катерини Рожкової.

За словами пресслужби банку, кількість мітингувальників змінюється щодня: від декількох десятків до 1 тисячі і більше.

У зону холу будівлі регулятора учасники акції увірвалися 25 листопада. Пресслужба Нацбанку підкреслила, що цей інцидент не став болючим для Нацбанку і завдяки поліції був швидко усунутий.