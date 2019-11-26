Підприємець виграв тендер від Міноборони, але потім отримав штраф в 145 тисяч

Засновник компанії Drone.ua Валерій Яковенко виграв тендер від Міністерства оборони, але був оштрафований на 145 тисяч гривень і дискваліфікований за пропуск зустрічі, про яку його належно не сповістили.

Цей випадок Яковенко детально описав в своєму Facebook, повідомляє AIN.UA.

Яковенко пише, що тендерне завдання було прописано з формулюваннями, які допускали можливість участі тільки однієї компанії з ринку.

Проте, його компанія змогла зібрати комплектацію, яка відповідала техпараметрам і перемогти у відкритих торгах, погодившись на 18% дешевше ціни очікуваної закупівлі.

"Незалежно від сум, в торгах може брати участь тільки один постачальник, що дозволяє виконувати передбачувану відвантаження за максимальною ціною.

Для цього досить прописати вельми специфічне тендерне завдання, бажано зі згадуванням очікуваного постачальника в пунктах технічних відповідностей ...

..Нас могли б дискваліфікувати через технічного невідповідності, адже ряд параметрів був прописаний під конкретного постачальника і вони були нездійсненні ніким "з вулиці". Але нас вирішили провчити", - пише підприємець.

Як повідомляється, процесом держзакупівель для потреб оборони передбачена переговорна процедура з високим рівнем відповідальності за неявку на переговори.

"Нам назначили переговори і дали 4 години оформлення перепусток на режимний об'єкт і підготовку документів. Проте повідомити нам про це ніхто не спромігся - навіть в ході наших проактивних уточнень за тендерною процедурою в день засідання тендерного комітету.

Повідомлення про можливі переговори було розміщено в глибинах тендерної документації, де жоден з потенційних претендентів не здогадався б його шукати. І все це незважаючи на наші постійні і щоденні дзвінки закупникам міноборони", - заявляє Яковенко.

Коли компанія захотіла оскаржити рішення, з'ясувалося що чиновник, який відповідав за закупівлю, який вплинув дискваліфікацію і штраф в 145 тисяч гривень, з учорашнього дня після оголошення штрафу пішов на пенсію.

"Це з'ясувалося в той момент, коли була подана наша скарга на дії закупника", - пояснює Яковенко.