Турецька компанія інвестує 30 мільйонів доларів у відновлювану енергетику в Україні

Турецький розробник об’єктів відновлюваної енергетики ÜMITLI інвестує 30 мільйонів доларів у будівництво трьох сонячних електростанцій загальною потужністю 26 МВт у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє пресслужба юридичної компанії INTEGRITES, яка є радником турецької компанії.

Зазначається, що одна електростанція уже введена в експлауатацію, запуск інших двох запланований на кінець 2019 року.

"Три сонячні електростанції, розташовані у селах Чумаки, Новопетрівка та Катеринівка, забезпечать електроенергією 18 тис домогосподарств та сприятимуть скороченню викидів вуглекислого газу в атмосферу на 22 тис тонн на рік.

СЕС працюватимуть впродовж 10 років за схемою "зеленого" тарифу та вироблятимуть електроенергою навіть після цього", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда