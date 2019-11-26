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Турецька компанія інвестує 30 мільйонів доларів у відновлювану енергетику в Україні

Вівторок, 26 листопада 2019, 13:54

Турецький розробник об’єктів відновлюваної енергетики ÜMITLI інвестує 30 мільйонів доларів у будівництво трьох сонячних електростанцій загальною потужністю 26 МВт у Дніпропетровській області.

Про це повідомляє пресслужба юридичної компанії INTEGRITES, яка є радником турецької компанії.

Зазначається, що одна електростанція уже введена в експлауатацію, запуск інших двох запланований на кінець 2019 року.

"Три сонячні електростанції, розташовані у селах Чумаки, Новопетрівка та Катеринівка, забезпечать електроенергією 18 тис домогосподарств та сприятимуть скороченню викидів вуглекислого газу в атмосферу на  22 тис тонн на рік.

СЕС працюватимуть впродовж 10 років за схемою "зеленого" тарифу та вироблятимуть електроенергою навіть після цього", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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