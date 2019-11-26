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Компанія Новинського купує за 40 мільйонів доларів концерн "Укрнафтінвест"

Вівторок, 26 листопада 2019, 13:27

Британська нафтогазова компанія Regal Petroleum plc. з активами в Україні попередньо домовилась про купівлю концерну "Укрнафтінвест", який має ліцензії на розробку Білоліського та Алібейсько-Трапівського нафтогазових майданчиків.

У повідомленні компанії на Лондонській фондовій біржі йдеться, що Regal Petroleum plc. має намір купити 100% акцій "Укрнафтінвесту" за 40 млн доларів.

Також зазначається, що компанія уже підписала меморандум про взаєморозуміння з Лідією Черниш та Bolaso ​​Investments Limited, кожен з яких володіє 50% акцій концерну.

"Укрнафтінвест" володіє ліцензіями на розробку Білоліського та Алібейсько-Трапівського нафтогазових майданчиків в Одеській області.

Мажоритарним акціонером Regal Petroleum є кіпрська компанія Pelidona Services Limited з групи "Смарт-холдинг" Вадима Новинського. Вона володіє 82,65% акцій. Ще 6,95% акцій належать американській інвесткомпанії Pope Asset Management.

Чистий прибуток Regal Petroleum за 2018 рік склав 54 млн доларів. "Укрнафтінвест" закінчив минулий рік зі збитками у 700 тисяч доларів.

Економічна правда

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нафта Новинський

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