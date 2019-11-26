Бренд кави Jacobs припинив рекламу на каналі соратника Медведчука

Компанія "Якобс Дау Егбертс Україна" вирішила відмовитися від співпраці з телеканалом ZIK, який належить соратнику Віктора Медведчука, нардепу від ОПЗЖ Тарасу Козаку.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Зазначається, що з 22 листопада реклама бренду кави Jacobs перестала транслюватися на цьому телеканалі.

У пресслужбі компанії також підкреслили, що з каналами 112 Україна і NewsOne, які також належать Козаку, вона також не співпрацює і не планує.

Перед цим у соцмережі Facebook активісти оголосили про бойкот компаній, які розміщують рекламу на телеканалах ZIK, 112 Україна і NewsOne. У переліку компаній, яким оголосили бойкот, була і Jacobs.

Економічна правда