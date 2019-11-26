Україна посіла 96 місце у світовому рейтингу процвітання

У світовому рейтингу процвітання-2019 Україна посіла 96 місце із 167.

Про це йдеться в рейтингу, складеному аналітичною організацією Legatum Institute.

Зазначається, що у порівнянні з минулим роком Україна піднялася на три позиції, а за 10 років (з 2009 року) опустилася у рейтингу на 10 позицій.

Підкреслюється, що сильні сторони України - освіта (37 місце) та умови життя (69 місце), а слабкі - соціальний капітал, тобто міжособистісна довіра та довіра до інституцій (148 місце) та особиста безпека (145 місце).

Поряд з Україною в рейтингу опинилися Туніс та Куба - 95 та 97 місце відповідно.

Рейтинг очолила Данія, на другому місці - Норвегія, на третьому - Швейцарія.

Укладачі рейтингу аналізують стан освіти й охорони здоров’я, рівень безпеки, особистої свободи, стан навколишнього середовища, якість державних послуг і те, чи в країні легко займатися підприємництвом й інноваціями.

Також до топ-5 увійшли Швеція та Фінляндія.

До топ-10 також увійшли Нідерланди, Нова Зеландія, Німеччина, Люксембург та Ісландія.

Велика Британія на 11 місці, Канада - на 14, США - на 18, Японія - 19, Франція - 23.

Чехія - на 28 місці, Литва - на 33, Латвія - 35, Польща - 36, Румунія - 47, Грузія - 53, Казахстан - 68, Білорусь - 73, Росія - 74, Молдова - 81.

Замикає рейтинг Південний Судан.

Індекс процвітання Legatum 2019 року показує, що глобальне процвітання перебуває на найвищому рівні за всю історію: 148 зі 167 країн мають вищий рівень добробуту, ніж 10 років тому.

Економічна правда