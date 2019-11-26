Баканов обговорив із бізнес-спільнотою взаємодію СБУ і бізнесу

Голова СБУ Іван Баканов заявив, що Служба безпеки України має бути більш відкритою для бізнесу.

Про це він сказав на зустрічі з представниками бізнес-спільноти, передає пресслужба відомства.

"Сьогодні Служба безпеки є найвідкритішою серед інших правоохоронних органів і на адресу СБУ надходить найменша кількість скарг від бізнесу", - зазначив Баканов.

Згідно із повідомленням пресслужби, це підтвердив бізнес-омбудсмен Марчін Свєнчіцький.

За його словами, підписання меморандуму між СБУ та бізнесом дозволило значно знизити кількість скарг, які надходять на адресу СБУ: якщо у 2017 році їх було 41, то у 2019-му - 12.

При цьому, більшість скарг, які зокрема стосуються так званих "листів щастя", вирішуються позитивно.

Голова СБУ Іван Баканов повідомив, що у відомстві проаналізували скарги та виявили порушення. Всі матеріали цієї перевірки передані в ДБР, проводяться відповідні розслідування.

За словами очільника СБУ, запровадження електронної системи подачі заявок на ті чи інші перевірки значно мінімізує зловживання.

Президент Спілки українських підприємців В’ячеслав Климов підкреслив, що головне, чого бізнес чекає від правоохоронних органів - це їх передбачуваність, зрозумілість правил гри і мінімізація втручання в роботу бізнесу. У цьому контексті бізнес цікавить: чи передбачає реформа СБУ позбавлення її економічних функцій.

Баканов зазначив, що, не дивлячись на те, що більшість спецслужб цивілізованого світу мають такі функції, у проекті закону про Службу взагалі немає слова "економіка". Реформа передбачає переорієнтацію функцій СБУ, зокрема на захист критичної інфраструктури.

Слово "корупція" в законопроєкті, за його словами, згадується лише один раз – мова йде про нульову толерантність до неї серед співробітників СБУ.

Економічна правда