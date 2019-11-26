Юристи Приватбанку вели переговори з Джуліані — Bloomberg

Юристи Приватбанку зверталися за допомогою до адвоката Трампа Руді Джуліані, але сторони не дійшли згоди.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Джуліані пропонували взяти участь у цивільному процесі проти колишнього власника банку Ігоря Коломойського.

"Вони (юристи - ред.) хотіли знати, чи зможе Джуліані, який критикував в Twitter цю людину (Ігоря Коломойського - ред.), допомогти в їх цивільному процесі", - йдеться у матеріалі.

За інформацією видання, юристи Приватбанку вирішили зустрітися з Джуліані, щоб з'ясувати, чи є у нього інформація, що стосується Коломойського.

"З серпня Джуліані двічі зустрічався з представниками банку в адвокатській конторі Quinn Emanuel в Нью-Йорку, проте в результаті сторони не дійшли згоди.

Під час цих зустрічей Джуліані прокоментував звіт фірми Kroll (займається корпоративними розслідуваннями - ред.) по Приватбанку. За словами адвоката Трампа, в цьому звіті викладені "проблемні дії кількох українських олігархів, включаючи Коломойського", - йдеться у статті.

Водночас у Приватбанку відповіли агентству, що "ні в якому вигляді" не розглядали можливість залучення до процесу Руді Джуліані.

У Quinn Emanuel ніяк не прокоментували Bloomberg питання про зустріч Джуліані з юристами Приватбанку.

Нагадаємо:

Bloomberg раніше повідомляв, що нью-йоркський адвокат Марк Касовіц, який багато років працював на Дональда Трампа, підписав угоду про захист американських ділових партнерів Ігоря Коломойського.

Касовіц представлятиме інтереси співвідповідачів Коломойського за цивільним позовом у Сполучених Штатах.

Справа стосується викрадення мільярдів доларів з українського "Приватбанку" і придбання за них офісних будівель і бізнесу в США.

Відзначається, що Коломойський перебуває під слідством Федерального бюро розслідувань і Федеральної прокуратури США.

Економічна правда