Газета "Дзеркало тижня" закриває друковану версію
Суспільно-політичний тижневик "Дзеркало тижня. Україна" закриває друковану версію видання.
Інформацію про це виданню The Page підтвердила головний редактор Юлія Мостова.
"Те, що ми закриваємося, це однозначно. Але офіційно коментувати я не можу, поки не повідомлю цю інформацію в самому "Дзеркалі тижня", - сказала Мостова.
За інформацією The Page, офіційне оголошення про закриття друкованої версії повинно бути опубліковане в найближчому випуску газети, а останній номер вийде на Новий рік.
Підписку на друковану версію "Дзеркало тижня" офіційно закрило кілька місяців тому.
Інтернет-версія "Дзеркала тижня. Україна" продовжить виходити онлайн - на сайті ZN.UA.
Перший випуск газети "Дзеркало тижня" побачив світ 8 жовтня 1994 року. Засновниками газети стали Юрій Орликов, Володимир Мостовий і Юлія Мостова. З 2011 року Юлія Мостова є головним редактором видання.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua