Газета "Дзеркало тижня" закриває друковану версію

Суспільно-політичний тижневик "Дзеркало тижня. Україна" закриває друковану версію видання.

Інформацію про це виданню The Page підтвердила головний редактор Юлія Мостова.

"Те, що ми закриваємося, це однозначно. Але офіційно коментувати я не можу, поки не повідомлю цю інформацію в самому "Дзеркалі тижня", - сказала Мостова.

За інформацією The Page, офіційне оголошення про закриття друкованої версії повинно бути опубліковане в найближчому випуску газети, а останній номер вийде на Новий рік.

Підписку на друковану версію "Дзеркало тижня" офіційно закрило кілька місяців тому.

Інтернет-версія "Дзеркала тижня. Україна" продовжить виходити онлайн - на сайті ZN.UA.

Перший випуск газети "Дзеркало тижня" побачив світ 8 жовтня 1994 року. Засновниками газети стали Юрій Орликов, Володимир Мостовий і Юлія Мостова. З 2011 року Юлія Мостова є головним редактором видання.