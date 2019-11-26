Шахраї продали в Україні фейкових акцій Tesla на 12 мільйонів

Прокуратура Києва завершила досудове розслідування щодо 2 організаторів фейкового представництва компанії "Tesla Motors Inc" в Україні.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За версією слідства, 2 особи у 2017-2019 роках створили в Україні низку компаній - псевдопредставництв американської компанії "Tesla Motors Inc", використавши при цьому схожі назви.

"Крім того, підозрювані розмістили на власному інтернет-ресурсі інформацію про продаж цінних паперів корпорації "Tesla", а також автомобілів цієї марки.

У дійсності ніякого відношення до діяльності корпорації підозрювані не мали, ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку не отримували та правочинів з цінними паперами не здійснювали. Усі грошові кошти, отримані від потенційних інвесторів, вказані особи привласнювали", - підкреслили у прокуратурі.

Підозрювані ошукали 25 потерпілих на суму понад 12 млн гривень.

"На даний момент підозрюваним оголошено про завершення досудового розслідування, відповідно вимог ст. 290 КПК України. Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт буде скеровано до суду", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда