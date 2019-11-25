У Києві подорожчає холодна вода

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, затвердила нові тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення для "Київводоканалу".

Про це повідомляється на офіційному сайті Нацкомісії.

Тариф на централізоване водопостачання для споживачів становитиме 9,86 грн за куб. м, що на 9,43% вище чинного тарифу.

Тариф на водовідведення становитиме 7,49 грн за куб. м, що на 6% нижче чинного тарифу.

Також НКРЕКП внесла зміни до тарифів для споживачів, які є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. Тариф на централізоване водопостачання для цієї групи споживачів становитиме 3,69 грн за куб. м (+1,9% до діючого), а тариф на водовідведення - 2,41 (-8,7%).

Зазначається, що тарифи наведені без урахування ПДВ.

Економічна правда