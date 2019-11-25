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Ще одна авіакомпанія переїде з аеропорту "Київ" в "Бориспіль"

Понеділок, 25 листопада 2019, 19:55

Лоукостер Buta Airways оголосив про припинення з 22 січня польотів в аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського та переведення рейсів Баку-Київ в аеропорт "Бориспіль".

Про це повідомляє avianews.com.

Польоти будуть виконуватися тричі на тиждень по вівторках, середах і п'ятницях. Зараз лоукостер літає цими ж днями в "Жуляни".

У прес-службі Buta Airways не прокоментували причини переходу. В аеропорту "Бориспіль" на момент публікації виданню не змогли підтвердити факт переходу. В системі бронювання Buta Airways аеропорт в Києві вже оновлено на Бориспіль, однак не вказано термінал, в якому буде проводитися обслуговування.

Buta Airways є лоу-кост брендом азербайджанської авіакомпанії AZAL. Вона раніше літала з Баку в аеропорт "Бориспіль", проте після початку польотів під лоу-кост брендом в Жуляни закрила рейси в "Бориспіль".

У попередні роки з аеропорту "Жуляни" в "Бориспіль" перейшли Aegean Airlines, flydubai, Pegasus Airlines.

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Авіакомпанії аеропорт Бориспіль Жуляни

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