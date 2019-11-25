Нацбанк Польщі таємно повернув 100 тонн золота, яке зберігалось в Англії з 1939 року
Національний банк Польщі оголосив про завершення таємної операції з повернення до країни 100 тонн золота з банку Англії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.
До акції повернення в країну польського золота були залучені кілька тисяч людей: в основному, з банківських служб безпеки. Золоті злитки протягом листопада доставлялися в Польщу літаками.
У великій таємниці літаки з золотим вантажем, вартістю понад 18 мільярдів злотих (4,2 млрд евро), приземлялися в аеропортах у Варшаві та Познані.
Потім сині вантажівки в супроводі декількох десятків військових розвозили золото в кілька десятків сховищ по всій країні.
Це золото, яке в 1939 році незадовго до початку Другої світової війни Адам Коц і Ігнатій Матушевський вивезли через Румунію, Туреччину, Сирію до Англії, де воно досі зберігалося.
Голова центробанку Адам Глапінський зізнався, що центральний банк Англії залишив частину золота для поточних розрахунків.
Європейська правда
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