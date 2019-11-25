В АрселорМіттал заявили, що тарифи на електроенергію знизились

Компанія АрселорМіттал Кривий Ріг підтвердила зниження тарифів на електроенергію для промислових підприємств у листопаді.

Про це повідомляє прес-служба компанії.



"Уряд України стримав свою обіцянку – до листопада тарифи на електроенергію для промисловості повернулися до рівня червня", - підтвердив начальник управління закупівлі сировини адміністрації з постачання "АрселорМіттал Кривий Ріг" Олег Айко.

Так, тариф на розподіл електроенергії з серпня було зменшено з 62,55 до 49,76 грн/МВт година, на її передачу – з 347,43 до 311,14 грн/МВт година, а з вересня ще майже у два з половиною рази – до 116,54 грн/МВт година. Ціна на РДВ (ринок на добу вперед) теж поступово знижувалася.

Якщо у липні – жовтні вона вагалася у середньому від 1570 до 1630 грн/МВт година, то за 25 днів листопада опустилася в середньому до 1328,36 грн/МВт година "Завдяки цим пониженням цінові перекоси на енергоринку були усунені", - констатують в адміністрації з постачання "АрселорМіттал Кривий Ріг".

В АрселорМіттал занепокоєні проектом Національної комісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) затвердила про обговорення тарифів НЕК "Укренерго" на 2020 рік. Йдеться про підвищенні з першого січня тарифів на передачу електроенергії з 116,54 до 131,71 грн/МВт година (+13%) і на диспетчеризацію з 8,03 до 9,94 грн/МВт година (23,6%).

"Хотілося б, щоб при обговоренні цього проекту також була врахована думка промпідприємств. Перш за все – енергоємних і орієнтованих на експорт галузей, до яких відноситься металургія.

Зараз вона переживає не найкращі часи через значне падіння цін на світових ринках і обсягів виробництва, і у цих умовах собівартість металопродукції набуває ключового значення", - підкреслює представник "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Економічна правда