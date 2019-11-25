Сенатори США написали засновнику Amazon: мають питання про захист даних Ring в Україні

5 американських сентароів з Демократичної партії написала листа засновнику Amazon Джеффу Безосу із запитом щодо роботи компанії Ring.

Про це повідомляє AIN.ua.

Зазначається, що компанію Ring Amazon купив у лютому 2018 року за 1 мільярд доларів.

"Стартап, який виробляє IoT-гаджети для охорони будинку, у січні 2019 року потрапив в скандал. З'ясувалося, що співробітники українського офісу мають "необмежений" доступ до записів з камер американців і переглядають їх, щоб розмічати уривки для навчання нейромережі", - йдеться у повідомленні.

Сенатори США прагнуть дізнатися про деталі ситуації та інші заходи, до яких вдається Ring для безпечного зберігання даних.

Повідомляється, що сенатори посилаються на розслідування видання The Intercept та інших матеріалів щодо січневого скандалу.

Там, зокрема, йшлося про повноваження співробітників українського офісу, а також про можливість високопоставлених співробітників Ring отримувати доступ до відеозаписів деяких камер в прямому режимі.

Якщо хакери отримають доступ до цих даних, це не тільки загрожує приватності і безпеці американців, а й національній безпеці США.

На питання сенаторів потрібно відповісти не пізніше 6 січня 2020 року.

Їх, зокрема, цікавить, скільки пристроїв компанія Ring продала в США, чи видаляє Ring записи користувача, які зберігаються на серверах компанії, як часто компанія перевіряє системи щодо вразливості, чи дозволений сторонній аудит.

Крім цього, сенатори хочуть дізнатися, як багато інцидентів з питань безпеки зафіксувала компанія за останні два роки та деталі кожного.

Як зазначається у ЗМІ, Ring надав українським командам необмежений доступ до всієї бази даних камер Ring в незашифрованому вигляді. Кожен файл нібито був пов'язаний з конкретним користувачем.

Сенатори також питають, скільки співробітників Amazon і Ring мають доступ до даних з камер американців, як їх доступ контролюють, записують і первіряють, чи мають співробітники доступ до прямих трансляцій, чи мають вони доступ до іншої інформації користувача.

Також автори листа просять описати процес, за яким співробітники в Україні та іншій країні отримують доступ до даних американця. Вони цікавляться, які стандарти при цьому дотримуються, у яких ще країнах співробітники мають доступ до даних американців.

Зазначається, що сенатори також прагнуть дізнатися правила щодо зберігання і захисту даних у кожній такій країні та чи можуть іноземні уряди отримати до них доступ юридичними чи іншими методами.