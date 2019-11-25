2025 рік: 2,6 мільярда пристроїв в 5G, 75% трафіка буде витрачатися на відео

До кінця 2025 року 2,6 мільярдів пристроїв буде підключено до 5G, а споживання трафіку зросте до 24 гігабайт від теперішніх 7,2 гігабайт.

Про це повідомляє дослідження Ericsson Mobility Report.

Майбутнє стрімке зростання пов’язане з появою нових послуг, серед яких — можливість дивитися потокове відео з використанням технологій віртуальної і доповненої реальностей. 7,2 ГБ на місяць — це 21 хвилина HD відео (1280 x 720) на день. 24 ГБ на місяць — це 30 хвилин HD відео і 6 хвилин контенту у VR щодня.

У 2019 році запущено послуги 5G у країнах Азії, Європи, Близького Сходу та Північної Америки. Загалом, намір запустити комерційні мережі 5G анонсували близько половини операторів у світі. У жовтні 2019 року в мережах 5G зареєстровано 10 млн підключень.

Підключення за видами технологій (млрд)

Попит на послуги 5G швидко зростає. У Південній Кореї, де комерційні послуги 5G з квітня цього року надають усі три оператори, вже зафіксовано 3 мільйони підключень до мереж 5G.

Очікується, що за результатами 2019 року в мережах 5G буде 13 млн підключень. У 2020 році розвиток послуг 5G пришвидшиться — будуть сформовані умови для масового впровадження технологій 5G, і до кінця 2025 року у світі буде вже 2,6 млрд підключень до мереж 5G.

Згідно з прогнозом, представленим у звіті, до кінця 2025 року 65 % населення світу житиме в зоні дії мереж 5G, у якій генеруватиметься 45 % всесвітнього мобільного трафіку.

Уже сьогодні очевидно, що мережі 5G розвиватимуться швидше, ніж мережі LTE в момент їх запуску у 2009 році. Згідно з прогнозом Ericsson, лідерство за рівнем проникнення послуг 5G в найближчі роки належатиме Північній Америці, де наприкінці 2025 року 74 % мобільних підключень припадатиме на мережі 5G. На другому місці — країни Північно-Східної Азії з показником 56 %, на третьому — Європа з 55 %.

Незважаючи на розвиток мереж 5G, у найближчі шість років домінуючою технологією мобільного зв’язку залишатиметься LTE. У 2022 році очікується 5,4 млрд світових підключень до мереж LTE, а далі, у зв’язку з міграцією абонентів до мереж 5G, кількість підключень до LTE скорочуватиметься і у 2025 році зменшиться до 4,8 млрд.

Варто також зазначити, що в новому звіті Ericsson прогнозує повільніше скорочення кількості підключень до мереж 2G (GSM/EDGE-only), ніж очікувалося раніше.

В основному це пов’язано з інтересом до цієї технології в країнах Близького Сходу та Африки — пристрої 2G мають подовжений життєвий цикл, а смартфони коштують відносно дорого.

Згідно з прогнозом, наразі у світі 5,9 млрд абонентів стільникового зв’язку і 8 млрд підключень. У зв’язку із цим світовий рівень проникнення мобільного зв’язку становить 104 %.

До кінця 2025 року у світі буде 8,9 млрд підключень до мобільних мереж, з них 90 % припадатиме на мережі мобільного широкосмугового доступу (МШСД).

Підключення і користувачі (млрд)

Продовжує зростати кількість користувачів смартфонів: до кінця 2019 року очікується 5,6 млрд підключень за допомогою смартфонів — це 70 % усіх підключень. У 2025 році на смартфони припадатиме 7,4 млрд або 83 % всіх підключень.

У період з 2019 до 2025 років трафік у мережах стільникового зв’язку зростатиме на 27 % на рік, і основним драйвером зростання, як і в попередні роки, буде відео. У 2019 році щомісячний обсяг трафіку у стільникових мережах становить близько 38 ЕБ (ексабайт - ред.) , з яких 63 % припадає на відео. У 2025 році світовий мобільний трафік зросте до 160 ЕБ на місяць, а на відео припадатиме 76 % трафіку.

Щомісячний мобільний трафік за категоріями застосунків (відсотки)

Значна роль досі належить інтернету речей. Технології IoT продовжують активно розвиватися: кількість IoT-підключень зростатиме з CAGR у 25 % і до кінця 2025 року сягне 5 млрд проти 1,3 млрд за результатами 2019 року. У 2025 році 52 % IoT-підключень припадатиме на технології NB-IoT і Cat-M.

Згідно з дослідженням, пакети послуг 5G коштують приблизно на 20 % дорожче, ніж аналогічні послуги 4G.

Економічна правда







