Мінцифри запустило сайт із вимірювання швидкості інтернету

Міністерство цифрової трансформації запустило сайт, який дозволяє виміряти швидкість інтернету і залишити відгук про його якість для подальшого створення карти покриття країни інтернетом.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у Facebook.

Зазначається, що Міністерство у найближчі 5 років прагне забезпечити 100-відсоткове покриття населених пунктів та їхніх соціальних об’єктів високошвидкісним інтернетом.

"Для цього нам потрібна якісна інформація про реальне покриття, якої досі ще ніколи не було в Україні. Наше завдання – виявити, чи відповідає швидкість у наявних мережах заявленій, де взагалі немає покриття, наскільки соціальні об’єкти у регіонах мають доступ до інтернету.

Для цього ми використовуємо усі наявні джерела – дані офіційної статистики, інформацію регулятора, профільних асоціацій, технічні дані", - йдеться у повідомленні.

"Відсьогодні ми запускаємо сайт https://broadband.gov.ua/, який дозволить мешканцям України доєднатися до цієї справи. Сайт є прототипом майбутньої мапи інтернету України. Це – наш перший крок, надалі https://broadband.gov.ua/ буде постійно розвиватись та наповнюватись новою інформацією", - заявили у відомстві.

На сайті broadband.gov.ua кожен може розповісти, чи є у нього інтернет та з якою швидкістю він працює.

Швидкість з‘єднання визначається автоматично, достатньо лише зайти на сайт та пройти спідтест зі свого комп’ютера чи смартфону. Це можна зробити як анонімно, так і залишивши свої дані.

Крім цього, Мінцифри зібрала офіційну статистику щодо підключення до інтернету українських шкіл та прагне за допомогою сайту https://broadband.gov.ua/, цю інформацію перевірити.

"Вчителі, учні, батьки, а також оператори інтернету, можуть залишити на сайті свій відгук про реальну ситуацію з інтернетом у школах. Наше завдання - провести інтернет у заклади, де взагалі немає доступу, та забезпечити високу швидкість з’єднання в школах, які вже підключені до мережі", - зазначає пресслужба Мінцифри.

Міністерство і надалі збиратиме офіційну статистику щодо підключення соціальних об’єктів до інтернету.

"На черзі – лікарні, відділки поліції, бібліотеки тощо. І цю інформацію ми також плануємо перевірити, як і дані щодо підключення у школах", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда