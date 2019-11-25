Власник Louis Vuitton купує ювелірного гіганта Tiffany за 16 мільярдів доларів

Найбільший французький виробник предметів розкоші, холдинг LVMH, домовився про купівлю ювелірної компанії Tiffany&Co за 16,2 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Reuters.

"Придбання Tiffany зміцнить позиції концерну в сегменті ювелірних виробів і посилить його присутність на американському ринку", - йдеться спільній заяві компаній, поширеній в понеділок.

Операцію планують закрити в середині 2020 року.

Нагадаємо:

Раніше найбільший французький виробник предметів розкоші, холдинг LVMH, зробив пропозицію про поглинання міжнародної компанії Tiffany.

Міжнародній групі компаній LVMH належать 75 брендів, серед яких Louis Vuitton, Hennesy, Christian Dior, Givenchy, Bulgari, Kenzo, Tag Heuer, Dom Perignon і Moet & Chandon. Власник і президент групи Бернар Арно - найбагатша людина Франції.

Якщо угода відбудеться, то вона буде найбільшою в історії групи. Зараз найбільша угода LVMH - це придбання бренду Bulgari за 5,2 млрд доларів в 2011 році. Але деякі аналітики вважають, що запропонована LVMH ціна занижена.

Флагманський магазин Tiffany знаходиться на П'ятій авеню в Нью-Йорку, по сусідству зі Trump Tower. Компанія була заснована в 1837 році ювеліром Чарльзом Тіффані і прославилася після виходу фільму 1961-го року "Сніданок у Тіффані" за новелою Трумана Капоте з Одрі Хепберн у головній ролі.

Попит на бренди LVMH в останні роки стабільний, чого не можна сказати про продукцію Tiffany - в першому кварталі нинішнього року глобальний прибуток компанії знизився на 3%, а "війна тарифів" між США та Китаєм може вдарити по позиціях компанії ще сильніше.

Також Tiffany страждає від того, що китайські покупці стали менше витрачати в її магазинах.

Загалом у LVMH понад 4590 магазинів у всьому світі і 156 тисяч співробітників. У Tiffany - 4 тисячі співробітників і 300 магазинів.

Економічна правда