Розробка схеми теплопостачання Києва обійдеться у 17 мільйонів

Департамент житлово-комунальної інфраструктури КМДА замовив ВП "Київський обласний експертний центр енергоефективності" ДП "Київоблбудінвест" Київської ОДА розробку Схеми теплопостачання Києва на 10 років за 17,09 млн гривень.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

До кінця 2020 року мають розробити "Схему теплопостачання Києва на період до 2030 року".

Зокрема проаналізують стан системи централізованого теплопостачання міста, нададуть послуги і проведуть розрахунки з розвитку, розроблять і представлять варіанти оптимізації, сформують вичерпний перелік потенційних проектів модернізації, виконають графічну частину за допомогою ресурсів електронної гідравлічної моделі системи теплопостачання міста, сумісної з софтом "Globema DH.GIS" на базі "GE Smallworld".

Держпідприємство має врахувати існуюче та перспективне будівництво, можливість використання відновлювальних видів палива та альтернативних джерел енергії тощо.

Ціна угоди на 5% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 18,00 млн гривень.

Три фірми одразу не допустили до аукціону. Компанія "Globema Sp. z o.o." (Польща) начебто не підтвердила наявність аналогічного досвіду, ТОВ "Атон Інжиніринг" – наявність софту, а ТОВ "Пікл Проджект" – того й іншого, а також обладнання.

ДП "НДКТІ МГ" Мінрозвитку спершу допустили, а потім відхилили за рішенням АМКУ по скарзі "Globema Sp. z o.o." через відсутність екологічної оцінки в технічному завданні.

Єдиним допущеним конкурентом було бахмутське ПП "Техенерго" директорки Раїси Дутки із Полтави зі статутним капіталом 100 грн.

Суперник є засновником бахмутського ТОВ "Український центр екології та теплоенергетики" ("УЦЕТ") разом із прописаними в окупованій Горлівці Оленою Мазуркевич та Яною Дідковською.

Остання також керує полтавським ТОВ "Інженерний центр "Техенерго" Віталія Дідковського з Горлівки.