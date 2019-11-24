В Україні один з найвищих показників динаміки розвитку авіації в Європі
Неділя, 24 листопада 2019, 12:21
Україна демонструє один з найбільших показників динаміки розвитку авіації серед країн Європи.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
Міністр повідомив, що аеропорт Львів за поточний рік прийняв вже 2 млн пасажирів, тоді як рік тому було трохи менше 1,6 млн пасажирів.
"Ріст за рік складе понад 25%. Україна демонструє один з найбільших показників динаміки розвитку авіації серед країн Європи", - заявив він.
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Економічна правда
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