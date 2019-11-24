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В Україні один з найвищих показників динаміки розвитку авіації в Європі

Неділя, 24 листопада 2019, 12:21

Україна демонструє один з найбільших показників динаміки розвитку авіації серед країн Європи.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Міністр повідомив, що аеропорт Львів за поточний рік прийняв вже 2 млн пасажирів, тоді як рік тому було трохи менше 1,6 млн пасажирів.

"Ріст за рік складе понад 25%. Україна демонструє один з найбільших показників динаміки розвитку авіації серед країн Європи", - заявив він.

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Економічна правда

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Мінінфраструктури авіа

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