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"Укртранснафта" витратила 175 мільйонів на програмне забезпечення

Субота, 23 листопада 2019, 17:21

АТ "Укртранснафта" 20 листопада оприлюднило угоду з ТОВ "Нафтогаз Цифрові технології" про послуги щодо програмного забезпечення SAP на 174,58 млн гривень.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

На строк до кінця 2023 року, тобто на чотири роки і три місяці замовили софт для створення і забезпечення розгортання модулів та 11 функціональних модулів SAP S/4НANA, а також технічну і клієнтську підтримки щодо функціональних модулів.

У звіті про укладення договору немає інших деталей, а сам договір не оприлюднено.

Нагадаємо, із 2018 року "Нафтогаз Цифрові технології" купив у ТОВ "САП Україна" софту SAP на 46,59 млн гривень.

Закупівлі провели за допороговою процедурою, оскільки "Нафтогаз Цифрові технології" не є замовником у розумінні закону "Про публічні закупівлі".

Тому умови тендерної документації не можна було оскаржити в АМКУ.

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Укртранснафта компанії

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