Кабмін звільнив голову Держенергоефективності
П'ятниця, 22 листопада 2019, 10:12
Кабінет міністрів розпорядженням №1062 від 15 листопада звільнив Сергія Савчука з посади голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження за згодою сторін.
Про це повідомляє урядовий портал.
Іншим розпорядженням №1053 цього дня уряд вирішив провести конкурс на цю посаду на п'ять років із правом повторного призначення без конкурсу ще на один термін.
Савчук очолював Держенергоефективності з 20 серпня 2014 року.
Економічна правда
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