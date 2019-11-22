Кабмін звільнив голову Держенергоефективності

Кабінет міністрів розпорядженням №1062 від 15 листопада звільнив Сергія Савчука з посади голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження за згодою сторін.



Про це повідомляє урядовий портал.

Іншим розпорядженням №1053 цього дня уряд вирішив провести конкурс на цю посаду на п'ять років із правом повторного призначення без конкурсу ще на один термін.

Савчук очолював Держенергоефективності з 20 серпня 2014 року.



Економічна правда