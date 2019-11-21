Уряд додав Укрзалізницю та ще три компанії до списку стратегічних об’єктів

Уряд додав до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави 4 підприємства: Укрзалізницю, Трубний інститут ім. Я.Ю.Осади, UA:Суспільне та Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами.



Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Як зазначається, таке рішення покликане актуалізувати діючий перелік стратегічних підприємств та посилити контроль за ефективним використанням і збереженням їх майна.

Так, до діючого переліку стратегічних 321 підприємства, урядовим рішення включені об’єкти:

АТ Укрзалізниця - так як це підприємство входить до реєстру великих платників податків та є природним монополістом.

ДП Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут трубної промисловості ім Я. Осади, - відповідає критеріям стратегічних підприємств, частка продукції яких на загальнодержавному ринку товарів має важливе соціально економічне значення.

ПАТ Національна суспільна телерадіокомпанія України - відповідає критерію стратегічного підприємтсва так як кількість працюючих працівників перевищує 5000 осіб, а також є великим платником податків.

ДСП Центральне підприємство з поводження з радіоактивними відходами - відповідає аж трьом критеріям стратегічних підприємств, зокрема: внесено до категорії цивільної оборони, є підприємством, контроль за діяльністю яких з боку держави гарантує захист громадян від наслідків впливу неконтрольованого виготовлення, використання або реалізації небезпечної продукції та є виконавцем загальнодержавних цільових науково-технічних програм і державних замовлень.

Також уряд виключив з наявного переліку 39 об’єктів.



З них: 4 об’єкти Мінекономрозвитку, діяльність яких не відповідає жодному з критеріїв, 4 об'єкти, на базі яких утворено АТ "Українська залізниця", які припинені як юридичні особи та 31 об’єкт Держкомтелерадіо, реорганізовані шляхом приєднання до ПАТ "Національна суспільна телерадіокомпанія України".

Зазначено, що на сьогодні законодавством не передбачена заборона на приватизацію підприємств, включених до переліку об'єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Економічна правда



