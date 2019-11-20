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Уряд затвердив голів Держгеокадастру та Укртрансбезпеки

Середа, 20 листопада 2019, 18:23

Кабінет міністрів затвердив переможців конкурсних відборів на державні служби.

Про це повідомляє урядовий портал.

Головою Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру, став Башлик Денис Олександрович.

До призначення він працював головним спеціалістом відділу міжнародних відносин Департаменту міжнародної співпраці та ринку земель.

Головою Державної служби з безпеки на транспорті став Погорілий Олександр Вікторович.

Згідно з даними Єдиного держреєстру декларацій обіймає посаду генерального директора компанії "Юніверсал Моторз Груп", що займається поставками запчастин і автомобілів і входить до складу корпорації "УкрАвто".

Економічна правда

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