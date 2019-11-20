Генпрокуратура: Злочевський в розшуку, провадження зупинено

Підозру власнику "Бурісми" (Burisma Holdings), екс-міністру екології Миколі Злочевському було розширено, додалася стаття про розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, при цьому розслідування знову призупинено у зв'язку з його розшуком.

Джерело: Брифінг генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Пряма мова: "У провадженні у Злочевського була зупинка в зв'язку з розшуком, провадження було відновлено, змінено йому підозру і провадження знову зупинено".

Деталі: Генпрокурор уточнив, що в справі фактично нічого не сталося, крім розширення підозри Злочевському.

Рябошапка уточнив, що в підозрі додалася стаття про розкрадання держкоштів в особливо великих розмірах.

Нагадаємо:

Злочевський займав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді прем'єр-міністра України Миколи Азарова з липня 2010 року по квітень 2012 року. В кінці 2014 року він залишив Україну, а в на початку 2015 року стало відомо, що Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні (ч.3 ст.368-2 КК).

НАБУ розслідує кримінальне провадження за фактом вчинення неправомірних дій чиновниками Мінекології часів президента Януковича під час видачі спеціальних дозволів на користування надрами ряду підприємств, засновником яких є Burisma Limited, а кінцевим бенефіціарним власником - Злочевський.

У жовтні 2019 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив, що Генпрокуратура переглядає близько 15 справ, що стосуються компанії "Бурісма", в тому числі епізод, в якому фігурує син екс-віце-президента США Джо Байдена Хантер, який займав свого часу посаду в раді директорів української газової компанії

Українська правда