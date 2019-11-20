Генпрокуратура: Злочевський в розшуку, провадження зупинено
Середа, 20 листопада 2019, 17:38
Джерело: Брифінг генерального прокурора Руслана Рябошапки.
Пряма мова: "У провадженні у Злочевського була зупинка в зв'язку з розшуком, провадження було відновлено, змінено йому підозру і провадження знову зупинено".
Деталі: Генпрокурор уточнив, що в справі фактично нічого не сталося, крім розширення підозри Злочевському.
Рябошапка уточнив, що в підозрі додалася стаття про розкрадання держкоштів в особливо великих розмірах.
Нагадаємо:
- Злочевський займав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді прем'єр-міністра України Миколи Азарова з липня 2010 року по квітень 2012 року. В кінці 2014 року він залишив Україну, а в на початку 2015 року стало відомо, що Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні (ч.3 ст.368-2 КК).
- НАБУ розслідує кримінальне провадження за фактом вчинення неправомірних дій чиновниками Мінекології часів президента Януковича під час видачі спеціальних дозволів на користування надрами ряду підприємств, засновником яких є Burisma Limited, а кінцевим бенефіціарним власником - Злочевський.
- У жовтні 2019 року генеральний прокурор Руслан Рябошапка повідомив, що Генпрокуратура переглядає близько 15 справ, що стосуються компанії "Бурісма", в тому числі епізод, в якому фігурує син екс-віце-президента США Джо Байдена Хантер, який займав свого часу посаду в раді директорів української газової компанії
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