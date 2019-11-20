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Радник Кличка розповів, коли Київ зможе позбутися маршруток

Середа, 20 листопада 2019, 14:40

Радник мера Києва Віталія Кличка Максим Бахматов заявив, що аби замінити маршрутки на комфортні та сучасні автобуси, знадобиться 5-10 років.

Про це він сказав в інтерв'ю liga.net.

"Від маршруток треба позбавлятися в тому вигляді, в якому вони є. Маршрутки швидко закривають проблему (перевезення), але глобально це йде на шкоду.

З маршрутками треба прощатися, а з людьми, які інвестують в маршрутки, потрібно домовлятися про створення спільних маршрутів, про управління. Тільки не в плані маршрутних таксі - неприємних, брудних, як зараз, - а звичайного транспорту - автобусів", - зазначив Бахматов.

За його словами, проблема настільки об'ємна та критична, що різко заборонити маршрутки неможливо.

"Тому що ми повинні завтра дати альтернативу в автобусах", - пояснив він.

"Я можу показати цифри і сказати: "Хлопці, ви класно заробляєте, а давайте тепер ці гроші інвестуємо в комфортні, нормальні автобуси, з нормальним графіком і ви продовжуєте заробляти". Інакше я не можу зробити. У міста немає достатньо грошей, щоб миттєво це вирішити. Але поступово, рік за роком, протягом 5 або 10 років, ми оновимо це все", - сказав радник мера.

За словами Бахматова, лише на троєщинському маршруті обіг приватних перевізників становить близько 1 млрд грн на рік, а їх частка на цьому напрямку - 55-60%.

"40-45% - це комунальний транспорт, інше - маршрутки. Виходить, приблизно 247 тисяч чоловік в день користується маршрутками", - розповів він.

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