Київ хоче залишати собі більше податку на доходи фізичних осіб

Депутати Київської міської ради погодили проєкт звернення до Верховної Ради для "справедливого розподілу" податку на доходи фізичних осіб для столиці.

Про це повідомляє пресслужба Київміськради.

Наразі, згідно з Бюджетним кодексом, більшу частину податку на доходи фізосіб – 60% – Київ перераховує до держбюджету, тоді як інші міста перераховують по 25%.

"Зараз право киян на використання податку на доходи фізичних осіб, сплаченого на території міста, істотно обмежується положеннями чинного Бюджетного кодексу в порівнянні з іншими територіальними громадами", - заявив ініціатор проєкту рішення депутат Київради Олександр Пабат.

"Київ має серйозні інфраструктурні, транспортні, екологічні, житлово-комунальні, соціальні проблеми. Майже половина ліфтів столичних багатоповерхівок вже відслужила нормативні терміни, інженерна інфраструктура вимагає негайної заміни, кількість муніципального транспорту знизилася на 10%, не вистачає місць для дітей у школах і садках", – розповів депутат.

"Столиця не може швидко вирішувати ці проблеми через брак коштів. А тут ще й більшу частину ПДФО ми повинні віддавати державі, замість того щоб розвивати столицю ", – зазначив Пабат.

За словами депутата, в міському бюджеті має залишатися 75% доходів від ПДФО, а не 40%, як зараз.

Проєкт рішення повинен бути розглянутий на пленарному засіданні Київради.

Економічна правда