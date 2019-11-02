Китай може запровадити мита на товари з США на 3,6 мільярда доларів

Китай отримав схвалення Світової організації торгівлі на введення мит на товари з США на 3,6 млрд доларів.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Світова організація торгівлі заявила в п'ятницю, що Китай може ввести відповідні мита на американську продукцію обсягом близько 3,6 млрд доларів через недотримання урядом США антидемпінгових правил щодо китайських товарів.

Це стосується скарги, поданої КНР майже шість років тому - задовго до старту нинішньої торгової війни між двома країнами, що триває останні півтора року, повідомляє AP.

Розмір компенсаційних мит є третім за величиною за всю історію існування СОТ, зазначає агентство Bloomberg.