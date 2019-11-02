В Канаді без електропостачання залишилися близько мільйона осіб

Через сильні вітри та зливи на південному заході провінції Квебек 980 тисяч канадців були відрізані від електропостачання.

Джерело: CBC News із посиланням на дані енергетичної компанії Hydro-Quebec

Негода також призвела до загибелі однієї людини у містечку Бромонт, що поблизу кордону із США. На 63-річного чоловіка впало дерево під час того, як він фотографував інше повалене дерево. Ще одна особа отримала серйозні травми у Монреалі унаслідок удару вирваною вітром із будівлі цеглини.

Сильні вітри, що подекуди досягали 90 км\год, зумовили скасування й відкладення сотень рейсів у міжнародному аеропорту Монреаля, одному із найбільш завантажених летовищ Канади.

Перебої із постачанням електроенергії змусили деякі школи завершити заняття раніше й відпустити учнів додому.

Наразі із наслідками негоди борються близько 600 співробітників Hydro-Quebec. Однак спеціалістам знадобиться щонайменше доба, аби відреагувати на усі 2100 інцидентів в регіоні.